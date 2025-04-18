По данным инсайдеров, AMD планирует выпуск видеокарт Radeon RX 9060 XT с 8 и 16 ГБ памяти для конкуренции с NVIDIA RTX 5060 серии

Появилась новая информация о планах AMD по выпуску видеокарт Radeon RX 9060 XT. Согласно утечкам, компания может представить новинки вскоре после выставки Computex 2025, которая пройдет в конце весны. Ожидается выход двух вариантов карт - с 8 ГБ и 16 ГБ памяти GDDR6.

Эти модели, как и загадочная RX 9050, должны составить конкуренцию видеокартам NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, RTX 5060 и RTX 5050. Китайский форум Chiphell, известный точными утечками, сообщает о возможном старте продаж уже в мае. По предварительным данным, цены в Китае могут составить около 3100 юаней за 8 ГБ версию и 3500 юаней за 16 ГБ модель.

Инсайдеры отмечают, что AMD разрабатывает новую ценовую стратегию в ответ на неожиданно доступные цены новых карт NVIDIA. При этом RTX 5060 Ti, по мнению рынка, не вызвали особого ажиотажа. Официальный анонс RX 9060 XT ожидается на Computex, а розничные продажи могут начаться через две недели после презентации.



