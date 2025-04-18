Skullcandy представила премиальные TWS-наушники Method 360 ANC с автономностью до 40 часов и фирменной технологией звука от Bose

Skullcandy совместно с Bose представила новые полностью беспроводные наушники Method 360 ANC. Модель сочетает качественный звук, продвинутое активное шумоподавление и стильный дизайн по доступной цене. Наушники уже поступили в продажу по рекомендованной цене $129.99, но с ограниченным стартовым предложением за $99.99.

Устройство оснащено технологией Sound by Bose, обеспечивающей премиальное звучание. Производитель заявляет до 40 часов автономной работы с выключенным ANC и 32 часа с включенным режимом шумоподавления. В комплекте идут несколько пар амбушюр с технологией Bose для максимально комфортной посадки и шумоизоляции.

Наушники получили новый футляр со встроенной клипсой, поддержку LE Audio и Bluetooth 5.3, защиту от влаги IPX4 и фирменное приложение Skull-iQ для настройки. Доступно пять цветовых вариантов. Презентация прошла в Нью-Йорке с участием скейт-легенды Тони Хока и представителей обеих компаний.



