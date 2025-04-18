Sharkoon представила три новых башенных кулера A40, A50 и A60 с RGB-подсветкой и тепловыми трубками для разных уровней охлаждения

Компания Sharkoon впервые вышла на рынок процессорных кулеров, представив три модели воздушного охлаждения - A40, A50 и A60. Все они выполнены в башенном форм-факторе, причем A40 и A50 используют одинарную башню, а A60 - двойную. Каждая модель доступна в трех вариантах исполнения: матовый черный, черный с RGB-подсветкой и белый с RGB.

Технические характеристики кулеров различаются количеством тепловых трубок (4, 5 и 6 штук диаметром 6 мм соответственно) и заявленным TDP: 220 Вт для A40, 230 Вт для A50 и 260 Вт для A60. RGB-версии отличаются наличием эффекта "бесконечного зеркала" на верхней крышке. Все модели оснащены одинаковыми 120-миллиметровыми вентиляторами с гидродинамическим подшипником.

Кулеры совместимы с широким спектром процессоров Intel и AMD, включая последние платформы LGA1851 и AM5. Точная информация о ценах и датах поступления в продажу пока не раскрывается. Это первый опыт Sharkoon в сегменте процессорных систем охлаждения, что расширяет ассортимент продукции компании в сфере компьютерных комплектующих.



