TDK разработала революционный спиновый фотодетектор, который работает в 10 раз быстрее обычных полупроводниковых аналогов и потребляет меньше энергии.

TDK Corporation сообщила о создании первого в мире спинового фотодетектора - устройства, объединяющего оптические, электронные и магнитные технологии. Новинка демонстрирует рекордное быстродействие в 20 пикосекунд при работе с излучением длиной волны 800 нм, что более чем в 10 раз превышает скорость традиционных полупроводниковых фотодетекторов.

Разработка основана на технологии магнитного туннельного перехода (MTJ), которую TDK уже использует в головках для жестких дисков. В отличие от полупроводниковых аналогов, новое устройство не требует выращивания кристаллов на монокристаллической подложке и может работать на различных материалах. Принцип действия основан на явлении нагрева электронов, что позволяет сохранять высокую скорость работы даже при уменьшении длины волны.

Спиновый фотодетектор демонстрирует широкий рабочий диапазон - от видимого до ближнего инфракрасного излучения. Это открывает перспективы его применения в устройствах дополненной и виртуальной реальности, высокоскоростных датчиках изображения. Кроме того, технология обладает высокой устойчивостью к космическому излучению, что делает её перспективной для аэрокосмической отрасли.



Испытания устройства уже проведены совместно с Университетом Нихон в Японии. В будущем TDK планирует усовершенствовать технологию, чтобы расширить область её применения, особенно в сфере искусственного интеллекта, где критически важны высокая скорость передачи данных и низкое энергопотребление.