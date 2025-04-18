Foxconn перевела часть выпуска iPhone в Индию, но столкнулась с ограничениями со стороны Китая на поставки оборудования и персонала

По данным тайваньских СМИ, Foxconn постепенно переносит производство iPhone и iPad из Китая в Индию. Компания уже несколько лет собирает смартфоны Apple для индийского рынка на местных предприятиях, однако теперь Китай запретил отправку китайских специалистов для обучения индийского персонала и контроля качества. Вместо них Foxconn приходится направлять сотрудников из Тайваня, но их уровень подготовки может уступать китайским коллегам.

Проблема усугубляется тем, что Китай также ограничивает вывоз производственного оборудования в Индию. Аналогичные сложности испытывают и другие тайваньские компании, переносящие часть мощностей из КНР. При этом поставки техники в страны Юго-Восточной Азии идут без препятствий. Поскольку в Индии такое оборудование не производят, компаниям приходится искать обходные пути.

Foxconn, например, начала отправлять в Индию полуготовые телефоны и компоненты, чтобы там проводить только финальную сборку. Пока это лишь неподтверждённая информация, но похоже, что Китай намерен как можно дольше удерживать ключевые производства на своей территории.