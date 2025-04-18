Microsoft признала проблемы с обновлением KB5055523 для Windows 11 и выпустила экстренный патч

Апрельское обновление Windows 11 (KB5055523) вызвало серьезные проблемы у пользователей. После установки многие столкнулись с синими экранами смерти с ошибкой SECURE_KERNEL_ERROR (0x18B), частыми перезагрузками и отказами системы запускаться. Дополнительные неполадки затронули работу Windows Hello — биометрическая аутентификация перестала работать у части пользователей.

Microsoft оперативно отреагировала, выпустив Known Issue Rollback (KIR) для автоматического отката проблемного кода. Домашним пользователям исправление должно установиться в течение 24 часов, а ИТ-администраторы могут применить его вручную через Group Policy. Компания пообещала полноценное исправление в майском обновлении.

Побочным эффектом обновления стало появление папки Inetpub на диске C, даже если службы IIS не активированы. Microsoft подтвердила, что это ожидаемое поведение для поддержки будущих функций веб-хостинга, и рекомендует не удалять этот каталог. Пользователям советуют регулярно проверять новые обновления через Центр обновления Windows.