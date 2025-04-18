Компания ADATA представила три новых продукта — карту памяти SD 8.0 Express, флеш-накопитель UE720 и корпус для SSD EC680 с поддержкой высокоскоростной передачи данных.

Компания ADATA, один из ведущих мировых производителей памяти и флеш-накопителей, анонсировала три новых продукта, призванных улучшить мобильное хранение данных для профессионалов. Главной новинкой стала Premier Extreme SD 8.0 Express — первая в мире карта памяти, соответствующая стандарту SD 8.0. Она оснащена интерфейсом PCIe Gen 3 x2 и протоколом NVMe, что обеспечивает рекордные скорости чтения и записи до 1600 и 1200 МБ/с соответственно. Это в 12 раз быстрее, чем у карт UHS-I, и даже превосходит многие внешние SSD.

Наряду с картой памяти ADATA представила флеш-накопитель UE720 с интерфейсом USB 3.2 Gen 2. Его максимальная скорость достигает 550 МБ/с при чтении, что в пять раз быстрее обычных флешек. Устройство отличается компактным дизайном с выдвижным разъемом и предлагается в вариантах на 64, 128 и 256 ГБ. Для тех, кто хочет дать вторую жизнь старым SSD, компания разработала корпус EC680 с поддержкой накопителей форматов 2230, 2242 и 2280. Он обеспечивает скорость передачи данных до 1050 МБ/с и совместим с ПК, консолями и мобильными устройствами.

Все три продукта ориентированы на профессионалов, работающих с большими объемами данных. Новая карта памяти, например, поддерживает запись 4K-видео и обработку RAW-файлов, а также обладает защитой от воды, ударов и перепадов температур.