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ddr22
Вышел симулятор фотосъёмки Lushfoil для PC и консолей нового поколения
Разработчик представил Lushfoil Photography Sim — реалистичный симулятор фотографии с детализированными локациями по всему миру

Разработчик Мэтт Ньюэлл наконец выпустил свой проект — фотографический симулятор Lushfoil, который стал доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра предлагает уникальный опыт виртуальной фотосъемки в тщательно воссозданных локациях по всему миру, вдохновленных реальными путешествиями создателя. Ньюэлл признался, что работа над проектом заняла несколько лет интенсивного изучения Unreal Engine, чтобы добиться максимально реалистичной визуализации окружающей среды.

В основе Lushfoil Photography Sim лежит детально проработанный симулятор DSLR-камеры, созданный по образцу Canon 1100, с которой автор много путешествовал. Игра предлагает полный набор настроек, знакомый профессиональным фотографам, но при этом остается доступной для новичков. Особого внимания заслуживают продвинутые техники съемки, включая реалистичную симуляцию выдержки и длительной экспозиции.

Игроков ждут 10 разнообразных локаций, расположенных в разных уголках планеты — от Франции и Италии до Японии, Китая и Исландии. Каждая среда наполнена мелкими деталями, скрытыми секретами и специальными фото-заданиями. Разработчик особо отмечает, что в отличие от реальной жизни, в игре можно моментально получить идеальные условия для съемки — нужное освещение, туман или другие атмосферные эффекты доступны по нажатию кнопки.

Хотя основной акцент сделан на фотографии, в Lushfoil присутствуют элементы исследования и прогрессии. Игроки могут либо неторопливо изучать локации, либо стремиться к полному завершению всех заданий. Отдельно стоит отметить оптимизацию для консолей — версии для Xbox Series X|S демонстрируют плавный геймплей с минимальными загрузками и высокодетализированной графикой. Разработчик выразил надежду, что его творение попадет в руки творческих людей, которые смогут по-новому раскрыть потенциал виртуальной фотографии.

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#lushfoil
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