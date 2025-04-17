Разработчики ARC Raiders запускают открытое тестирование игры на всех платформах с 30 апреля.

Команда ARC Raiders объявила о проведении второго технического тестирования игры, которое стартует 30 апреля. Впервые в тесте смогут принять участие игроки на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Epic Games Store, а также те, кто уже участвовал в предыдущих тестах на Steam.

ARC Raiders представляет собой экшен с элементами extraction-shooter, где игроки исследуют постапокалиптический мир, сражаются с машинами ARC и другими игроками, а также развивают своих персонажей через систему прокачки. В отличие от прошлых тестов, участники смогут свободно делиться записями геймплея в соцсетях. Для участия нужно подать заявку через Embark ID или Steam. Доступ будет распределяться случайным образом в течение всего периода тестирования, которое продлится пять дней. Разработчики подчеркивают, что игра всё ещё находится в активной разработке, и многие элементы могут измениться перед релизом.



