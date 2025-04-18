Карты памяти microSD Express неожиданно стали популярны в Японии из-за совместимости с Nintendo Switch.

В Японии неожиданно резко вырос спрос на карты памяти формата microSD Express, которые ранее считались коммерчески неудачными. Как сообщает сеть магазинов Hermitage Akihabara, после новостей о возможной поддержке этого формата в Nintendo Switch 2 продажи карт достигли 337 единиц в час.



Магазины по всей стране столкнулись с моментальным распродажами всего ассортимента. Большинство покупателей приобретали по одной карте. Производители оказались не готовы к такому спросу, поэтому цены могут остаться высокими. Lexar уже выпустила первую карту microSD Express объёмом 1 ТБ за $199,99. Ходят слухи, что Samsung сотрудничает с Nintendo над официальной линейкой карт памяти для Switch 2, чей глобальный релиз ожидается 5 июня.