Компания Acer анонсировала две новые модели смартфонов с экранами 120 Гц и батареями 5000 мАч

Acer расширила линейку смартфонов, представив в Индии две новые бюджетные модели — Super ZX и Super ZX Pro. Устройства отличаются характеристиками, но оба ориентированы на доступный сегмент рынка.

Super ZX Pro позиционируется как более продвинутая версия. Хотя точные спецификации устройства не раскрыты, ожидается, что он будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, а также процессором MediaTek Dimensity 7400 и основной камерой на 64 МП.

Базовая модель Super ZX уже подтверждена к продаже на Amazon India. Она оснащена процессором Dimensity 6300, FHD+-экраном с частотой 120 Гц, тройной камерой с основным сенсором Sony LYT 64 МП и батареей на 5000 мАч.

Цена Super ZX составит около 9900 рупий ($115), тогда как Pro-версия, вероятно, будет стоить в два раза дороже. Обе модели поступят в продажу 25 апреля, но информация о глобальном релизе пока отсутствует.