Компания KBDcraft представила новую TKL-клавиатуру с заменяемыми энкодерами и совместимостью с конструктором Lego

KBDcraft показала свою новую механическую клавиатуру Sachiel с необычным дизайном, совместимым с деталями Lego. Устройство сохранило фирменный стиль предыдущих моделей бренда, но получило традиционную TKL-раскладку и расширенные возможности кастомизации.

Клавиатура позволяет заменять шесть навигационных клавиш на четыре программируемых энкодера. Как и другие продукты KBDcraft, Sachiel будет работать на прошивке QMK с поддержкой VIAL для настройки через браузер. Производитель использует гасет-крепление для мягкого отклика при печати.

Хотя точные характеристики пока не раскрыты, известно, что запуск состоится в апреле через Kickstarter. Ожидается, что цена Sachiel составит $100–130, учитывая модульную конструкцию с энкодерами. Предыдущие модели бренда — Adam и Lilith — сейчас продаются на Amazon за $79,99 и $89,99 соответственно.