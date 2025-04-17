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ddr22
8BitDo выпустила Bluetooth-версию геймпада Ultimate 2 с поддержкой Nintendo Switch
Компания 8BitDo представила новую версию контроллера Ultimate 2 с Bluetooth и совместимостью с консолями Switch

8BitDo анонсировала Bluetooth-версию своего контроллера Ultimate 2, добавив поддержку Nintendo Switch. В отличие от предыдущей модели, работающей только с Windows и Android, новинка предлагает подключение к Switch через Bluetooth, 2.4 ГГц или проводное соединение.  
Контроллер сохранил основные особенности оригинальной версии: датчики Холла в триггерах, тактильные бамперы, дополнительные кнопки на задней панели и RGB-подсветку. Однако в Bluetooth-версии отсутствуют некоторые функции, такие как режим 8Speed и поддержка 1000 Гц опроса, а также совместимость с Android.  

Устройство доступно в черном и белом цветах по цене $69, что на $10 дороже беспроводной версии. В комплекте идёт док-станция для зарядки и адаптер 2.4 ГГц. Пока контроллер не поддерживает SteamOS, в отличие от предыдущей модели Ultimate Bluetooth.

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#8bitdo
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