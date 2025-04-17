По данным инсайдеров, планы по ремастеру Fallout 3 отложены, хотя Oblivion может получить обновление

Несмотря на успех сериала Fallout и активное обсуждение возможного ремастера Fallout 3, проект пока не появится в ближайшее время. Инсайдер NateTheHate, известный точными предсказаниями, заявил, что релиз откладывается, хотя фанаты ждут обновления с улучшенной графикой и интерфейсом.

В то же время ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion, упомянутый в документах Microsoft после покупки Activision Blizzard, скорее всего, будет анонсирован в ближайшее время — в сеть уже попали скриншоты. Однако Fallout 3, вышедший в 2008 году и ставший важной вехой для серии, пока остаётся без официальных планов на переиздание. Некоторые игроки надеялись, что ремастер исправит устаревшие механики, такие как неудобное прицеливание и плохо масштабируемый интерфейс. Но, судя по всему, Bethesda не спешит с проектом, возможно, откладывая его до приближения релиза Fallout 5, который тоже ожидается не скоро. Пока фанатам остаётся только ждать второго сезона сериала и следить за новостями.