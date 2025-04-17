Компания Teclast анонсировала компактный планшет P50 Mini с экраном 90 Гц

Teclast расширила линейку планшетов новой моделью P50 Mini. Устройство получило 8,68-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц, хотя разрешение остаётся скромным — 1340×800 пикселей.

Устройство оснащено процессором Unisoc T606, объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а объём встроенной памяти — 128 ГБ. Из важных особенностей — предустановленная Android 15 и поддержка Widevine L1 для просмотра HD-контента в стриминговых сервисах.

Камеры скромные: 5 МП на задней панели и 2 МП для видеозвонков. Устройство оснащено модулем GPS, стереодинамиками и разъёмом для наушников. При весе 340 грамм и толщине 8 мм планшет получил аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 10 Вт.

Производитель пока не назвал точную дату выхода и рекомендованную цену, но позиционирует P50 Mini как доступное решение для базовых задач.