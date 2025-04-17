Компания Polaroid представила моментальную камеру Flip с ультразвуковым автофокусом и ручными настройками

Polaroid анонсировала новую моментальную камеру Flip с улучшенной системой фокусировки. В отличие от базовых моделей с фиксированным фокусом, Flip использует гиперфокальную систему из четырёх линз и ультразвуковой автофокус для более чётких снимков на любом расстоянии.

Камера работает с классической плёнкой i-Type, которая проявляется на глазах. Встроенная вспышка освещает объекты на расстоянии до 4,5 метров, а через мобильное приложение можно вручную настроить параметры съёмки, включая выдержку, диафрагму и даже делать двойные экспозиции. Flip имеет компактные размеры (163×117×90 мм) и весит 648 грамм со встроенным аккумулятором. Устройство уже доступно для покупки на сайте Polaroid по цене $199,99, а для новых участников программы лояльности действует скидка до $179,99. В розничных магазинах, включая Amazon, камера появится 13 мая.