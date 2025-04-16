Мобильная версия Prince of Persia The Lost Crown появилась в App Store и Google Play с эксклюзивными функциями

Игра Prince of Persia: The Lost Crown вышла на мобильных платформах спустя год после релиза на консолях и PC. Разработчики из Ubisoft Montpellier адаптировали для iOS и Android полную версию игры с сохранением всех особенностей оригинального релиза.



Мобильная версия предлагает те же приключения Сагона с его временными способностями и сражениями против монстров, но с добавлением специальных функций для смартфонов. Среди них — автоматические режимы боя, включающие автолечение, автопарирование и автоатаки, которые упрощают геймплей на сенсорном экране.

Игра занимает 2 ГБ на Android и 3 ГБ на iOS, поддерживает 60 кадров в секунду и предлагает как сенсорное управление, так и подключение внешних геймпадов. Разработчики рекомендуют использовать контроллеры типа Backbone One или GameSir G8.

Хотя приложение можно скачать бесплатно, внутри присутствуют покупки. Это второй релиз франшизы в 2024 году после The Rogue Prince of Persia, который пока остается в раннем доступе только для PC.