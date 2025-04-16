Аналитики прогнозируют рост поставок QD-OLED мониторов до 73% в 2025 году за счет улучшенной яркости и цветопередачи

Согласно отчету TrendForce, доля QD-OLED мониторов на рынке OLED-дисплеев вырастет с 68% в 2024 году до 73% в 2025-м. Это связано с развитием технологии и выходом новых моделей, включая 27-дюймовые UHD-экраны и QHD-панели с частотой 500 Гц, которые особенно востребованы среди геймеров и профессионалов.

Основное преимущество QD-OLED — использование синего OLED-свечения в сочетании с квантовыми точками, что обеспечивает высокую яркость, насыщенность цветов и широкий цветовой охват. Однако технология пока сталкивается с проблемами: ограниченный срок службы из-за деградации синих субпикселей и остаточное свечение в темных сценах. Производители работают над улучшением, добавляя зеленый светоизлучающий слой и внедряя более точные методы нанесения квантовых точек.

Хотя себестоимость QD-OLED остается высокой из-за дорогих материалов и потерь при производстве, новые методы переработки чернил и амортизация оборудования к 2027 году должны снизить затраты. В то же время на рынке телевизоров OLED сталкивается с конкуренцией со стороны LCD и Mini LED, но в сегменте мониторов и специализированных дисплеев (промышленные экраны, прозрачные панели) у технологии хорошие перспективы.



Эксперты ожидают, что конкуренция между QD-OLED и WOLED ускорит развитие OLED-решений в новых сферах применения.