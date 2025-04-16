Разработчики Dune: Awakening объявили о переносе релиза на 10 июня и анонсировали масштабный тестовый уикенд

Разработчики Dune Awakening объявили о переносе релиза игры с первоначальной даты на 10 июня. Ранний доступ для предзаказавших начнётся 5 июня. Решение о переносе было принято после тщательного анализа отзывов участников закрытого бета-тестирования, которое продолжается уже несколько месяцев.

Команда пояснила, что дополнительные три недели позволят внести важные улучшения в игровой процесс. Игра представляет собой масштабный мультиплеерный survival в мире "Дюны", и разработчики хотят обеспечить качественный опыт с первого дня. В благодарность за понимание они пообещали организовать открытый тестовый уикенд в мае, где больше игроков смогут попробовать Dune Awakening.

Параллельно с этим анонсом прошёл стрим, посвящённый боевой системе игры. Разработчики продолжают активно взаимодействовать с комьюнити через Discord и другие платформы, собирая отзывы для дальнейшей полировки проекта перед релизом.