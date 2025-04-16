Поставки новых видеокарт RTX 5060 Ti будут крайне ограничены

Nvidia официально представила видеокарты RTX 5060 Ti в двух вариантах — с 8 ГБ и 16 ГБ памяти. Хотя их производительность обещает быть на 10–15% выше, чем у RTX 4060 Ti, а официальные цены заявлены на уровне $379 и $429 соответственно, геймеров ждет разочарование. По данным инсайдеров, включая Moore’s Law Is Dead, поставки новых GPU будут крайне ограничены, возможно, даже хуже, чем у RTX 5070.

Из-за дефицита реальные цены на видеокарты окажутся значительно выше рекомендованных. Источники прогнозируют, что RTX 5060 Ti 8 ГБ могут продавать за $479, а версия с 16 ГБ — за $529. Такая ситуация напоминает прошлые «тихие» запуски, когда обзоры задерживались из-за отсутствия образцов у тестеров.

На фоне проблем с доступностью Radeon RX 9070, которая должна была составить конкуренцию, RTX 5060 Ti может стать вынужденным выбором для многих. Однако даже в этом случае её цена выглядит завышенной, учитывая более скромную производительность по сравнению с топовыми AMD-картами. Таким образом, геймеры снова остаются в проигрыше из-за рыночного дефицита и искусственного завышения цен.