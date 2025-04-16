Компания Dell выпустила новый 32-дюймовый монитор S3225QS с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой FreeSync Premium

Dell добавила в свою линейку новый 32-дюймовый монитор S3225QS с разрешением 4K (3840×2160 пикселей). Устройство уже доступно для покупки в официальном онлайн-магазине производителя по рекомендованной цене 369 долларов. Монитор использует VA-панель с частотой обновления 120 Гц, что делает его подходящим не только для работы, но и для игр.

Производитель заявляет о времени отклика 4 мс (GtG) и поддержке технологии AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров в играх. Яркость монитора составляет 300 нит, а контрастность достигает 3000:1. Цветовой охват охватывает 99% sRGB и 95% DCI-P3, что должно порадовать тех, кто работает с графикой.

Монитор оснащен встроенными динамиками и предлагает регулировку по высоте, наклону и повороту для комфортного использования. Для подключения доступны два порта HDMI и один DisplayPort, однако USB-хаб и вход USB-C отсутствуют. Это может стать недостатком для тех, кто привык к более функциональным моделям.

Новинка позиционируется как универсальное решение для работы, мультимедиа и игр. Приемлемая цена в сочетании с достойными характеристиками делает S3225QS интересным вариантом среди 4K-мониторов. Правда, отсутствие некоторых современных интерфейсов может отпугнуть требовательных пользователей.