Компания CMF представила беспроводные наушники Buds 2 с улучшенным ANC и поддержкой ChatGPT по специальной стартовой цене

Компания CMF, принадлежащая Nothing, анонсировала новые беспроводные наушники Buds 2 перед запланированным на конец апреля релизом смартфона Phone 2 Pro. Внешне новинка сохранила дизайн предыдущего поколения, но получила дополнительный светло-зеленый цветовой вариант помимо фирменных темно-серого и оранжевого. Технические характеристики Buds 2 заметно улучшились. Несмотря на уменьшение размера динамиков до 11 мм, качество звука повысилось благодаря технологии Dirac Opteo. Уровень гибридного активного шумоподавления вырос с 42 дБ до 48 дБ, добавилась поддержка пространственного звука. Автономность достигла 13,5 часов работы самих наушников и 55 часов с кейсом. Среди других нововведений - обновленный Bluetooth 5.4, защита по стандарту IP55, поддержка технологий быстрого сопряжения Microsoft Swift Pair и Google Fast Pair. Необычной особенностью стала интеграция ChatGPT прямо в наушники. Стартовая цена составляет 34 фунта, 39,95 евро или 59,99 долларов со скидкой до 27 апреля 2025 года, а поставки начнутся уже 16 апреля.