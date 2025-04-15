Компания JGF анонсировала ультратонкие 27-дюймовые мониторы серии 27F1 для профессиональных творческих задач

JGF готовится выпустить на рынок самые тонкие 27-дюймовые 4K-мониторы серии 27F1. Их главная особенность - толщина всего 5 мм, достигнутая благодаря использованию технологии OGS (однослойное стекло) толщиной 0,55 мм и встроенной подставке. Эти мониторы созданы специально для профессионалов, работающих в условиях ограниченного пространства. Технические характеристики:

IPS-матрица с поддержкой HDR400

охват 99% цветового пространства DCI-P3

контрастность 1500:1

10-битный цвет и DeltaE менее 1

Подставку можно снять для крепления на VESA-кронштейн. Правда, геймеров эти мониторы вряд ли заинтересуют из-за скромной частоты обновления 60 Гц. Особого внимания заслуживает версия с сенсорным экраном 27F1-T, оптимизированная под жесты macOS. С Windows совместимость может быть ограничена. Из-за ультратонкого корпуса блок питания вынесен наружу - в комплекте идет адаптер мощностью 65 Вт с USB-C, но можно использовать и другие совместимые адаптеры.



Точные цены и даты выхода пока не объявлены, но больше информации станет известно после запуска кампании на Kickstarter в конце этого месяца.