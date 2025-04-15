Компания Realme представила GT7 с рекордной батареей 7200 мАч и топовым процессором для игровых смартфонов

Realme официально объявила дату выхода своего нового флагмана GT7 - презентация состоится 23 апреля. Это произойдет всего через два дня после анонса Vivo X200s и X200 Ultra. Компания подтвердила, что смартфон получит новейший процессор MediaTek Dimensity 9400+, но главной фишкой устройства станет его аккумуляторная батарея. В новых тизерах на Weibo Realme раскрыла подробности о батарее невероятной емкости 7200 мАч. Это на 30% больше, чем у предыдущей модели GT6, при этом корпус нового смартфона даже тоньше - всего 8,25 мм против 8,6 мм у предшественника. Заряжать такой мощный аккумулятор можно будет с помощью фирменной технологии быстрой зарядки на 100 Вт. Примечательно, что устройство также поддерживает стандарт USB Power Delivery для совместимости со сторонними зарядными устройствами.

По данным инсайдера Digital Chat Station, GT7 получит дисплей с частотой обновления 144 Гц, что в сочетании с мощным чипсетом Dimensity 9400+ сделает его отличным выбором для мобильных геймеров. Ожидается, что новинка сможет составить конкуренцию смартфонам на Snapdragon 8 Elite. Предварительная цена для китайского рынка составляет около 4200 юаней (575 долларов), хотя в других регионах стоимость может оказаться существенно выше.