По данным инсайдеров, складной iPhone Apple оснастят камерой под экраном, но полноценная система Face ID в устройстве отсутствует

Инсайдер Digital Chat Station сообщил новые подробности о готовящемся складном iPhone от Apple. Согласно его данным, устройство получит фронтальную камеру, расположенную под экраном, но при этом не будет оснащено полным набором компонентов системы Face ID. Это означает, что технология распознавания лица в привычном виде может отсутствовать в новой модели.



Ранее аналитик Минг-Чи Куо предполагал, что из-за конструктивных сложностей складной iPhone получит сканер отпечатков пальцев Touch ID вместо Face ID. Новые данные частично подтверждают эту информацию — хотя камера под экраном будет присутствовать, инфракрасный сканер и другие компоненты системы TrueDepth, необходимые для работы Face ID, разместить под гибким дисплеем не удалось.

Причины такого решения точно неизвестны, но эксперты предполагают, что это связано с необходимостью сделать обе половинки устройства максимально тонкими. Альтернативой может стать размещение компонентов распознавания лица над экраном в виде выреза либо полный отказ от Face ID в пользу Touch ID, встроенного в боковую кнопку, как в iPad Air.

Цена устройства, по предварительным данным, составит от 2000 до 2500 долларов, что делает отсутствие Face ID особенно заметным недостатком. Однако Apple компенсирует это другими инновациями — например, использование жидкометаллического шарнира должно повысить долговечность устройства и уменьшить видимость складки на экране.

Ожидается, что складной iPhone выйдет только в 2026 году, поэтому информация может еще неоднократно измениться. Пока же ясно одно — Apple придется искать баланс между инновационными технологиями и практичностью в своем первом складном смартфоне.