Компания Google изменила требования к устройствам под Android 15, теперь для совместимости необходимо минимум 32 ГБ встроенной памяти.

Google внесла изменения в системные требования для Android 15, повысив минимальный объем встроенной памяти с 16 ГБ до 32 ГБ. Это означает, что устройства с меньшим объемом памяти не смогут официально получить обновление до новой версии операционной системы, даже если соответствуют всем остальным техническим требованиям. Согласно новым правилам, 75% от 32 ГБ памяти должно быть выделено под раздел данных, где хранятся системные приложения, пользовательские данные и другие файлы. При этом Google не может запретить производителям выпускать устройства с меньшим объемом памяти, если они используют открытую версию Android (AOSP). Однако такие аппараты не получат сертификацию Google Mobile Services и доступ к фирменным сервисам компании.



Эксперты отмечают, что даже при соблюдении новых требований пользовательский опыт на бюджетных устройствах может оставаться неидеальным. Многие недорогие смартфоны до сих пор используют медленную память eMMC вместо современных чипов UFS 4.0, что значительно снижает производительность. Помимо требований к памяти, для Android 15 также необходимо наличие функции передачи данных экстренных контактов в службу Emergency Location при совершении вызовов в экстренные службы.



Это изменение отражает общую тенденцию в индустрии — современные приложения и операционные системы требуют все больше ресурсов. Хотя большинство новых устройств уже давно вышли за рамки 16 ГБ памяти, нововведение Google окончательно закрывает эру ультрабюджетных смартфонов с минимальными характеристиками.



Пока неясно, как это решение повлияет на рынок бюджетных устройств в развивающихся странах, где до сих пор популярны модели с минимальными характеристиками. Возможно, производителям придется пересматривать свои линейки продуктов, чтобы оставаться конкурентоспособными.