Новые данные указали на частоту 3,3 ГГц у видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT

В сети появились новые подробности о готовящейся к выходу видеокарте AMD Radeon RX 9060 XT. Согласно последним утечкам, которые опубликовало издание VideoCardz, эта модель на архитектуре RDNA 4 сможет похвастаться впечатляющими тактовыми частотами. Референсный вариант карты будет работать на частоте 2620 МГц в игровом режиме с возможностью разгона до 3230 МГц в режиме турбо. Но что действительно привлекает внимание - слухи о специальных разогнанных версиях от партнеров AMD, которые смогут достигать отметки в 3,3 ГГц. Хотя AMD официально еще не анонсировала эту видеокарту, партнеры компании уже начали по ошибке раскрывать некоторые детали о своих кастомных моделях. Эксперты предполагают, что официальный анонс может состояться уже в следующем месяце на выставке Computex 2025. Новинка позиционируется как конкурент видеокартам NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, выход которых, по слухам, должен состояться уже на этой неделе.

Что касается технических характеристик, то утечки указывают на использование GPU Navi 44 XT с 2048 потоковыми процессорами - это вдвое меньше, чем у топового чипа Navi 48. Интересно, что первоначально в базе данных TechPowerUp карта значилась с чипом Navi 48 LE, но информация была исправлена.

Также стало известно, что минимально рекомендуемый блок питания для этих карт должен быть мощностью 500 Вт, а для разогнанных версий лучше иметь запас и установить БП на 550 Вт. Примечательно, что во всех утекших спецификациях используются традиционные 8-контактные разъемы питания, а не новый 16-контактный стандарт.