Компания INNOCN выпустила новый игровой монитор 25G2S с разрешением 1440p, частотой обновления 240 Гц и поддержкой G-Sync для киберспортсменов.

Компания INNOCN анонсировала новую модель 25G2S, предназначенную для киберспортсменов и требовательных геймеров. Этот 24,5-дюймовый монитор с разрешением WQHD (2560×1440) и частотой обновления 240 Гц уже доступен для покупки по специальной цене 169,99 долларов.

Монитор построен на IPS-матрице с временем отклика 1 мс (MPRT), что обеспечивает плавную картинку без размытия в динамичных сценах. Цветовой охват составляет 100% sRGB и 93% DCI-P3, а поддержка HDR улучшает контрастность и яркость изображения. Технология Adaptive-Sync с совместимостью G-Sync устраняет разрывы кадров и подтормаживания. Среди особенностей модели стоит отметить ультратонкие рамки, два порта HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 для подключения современных игровых консолей и ПК, а также встроенные 2-ваттные динамики. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон от +20 до -5 градусов, а глазозащитные технологии (фильтр синего света и отсутствие мерцания) снижают нагрузку при длительных игровых сессиях.

Производитель добавил несколько игровых функций, таких как настраиваемый прицел, таймер, лупа и поддержка нескольких мониторов. При этом монитор подойдет не только для игр, но и для работы благодаря настройкам яркости и цветовой температуры.