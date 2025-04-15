Компания Montech представила блок питания CENTURY II нового поколения с сертификатами 80 Plus Gold и Cybenetics Platinum для современных видеокарт

Компания Montech анонсировала новый блок питания CENTURY II, соответствующий стандарту ATX 3.1 и предназначенный для современных систем. Устройство поддерживает новейшие видеокарты NVIDIA RTX 50 Series и AMD Radeon RX 90 Series благодаря встроенному разъему 12V-2x6. Блок питания получил двойную сертификацию — 80 Plus Gold и Cybenetics Platinum. Одной из ключевых особенностей CENTURY II стала система охлаждения с 135-миллиметровым вентилятором на гидродинамических подшипниках. Технология Smart Zero Fan позволяет вентилятору полностью отключаться при низкой и средней нагрузке, обеспечивая бесшумную работу во время повседневного использования. Для обеспечения надежности производитель использовал японские электролитические конденсаторы, которые обеспечивают стабильную работу даже при продолжительных высоких нагрузках. Полностью модульная система кабелей позволяет устанавливать только необходимые провода, что улучшает циркуляцию воздуха внутри корпуса и облегчает процесс сборки.



CENTURY II обладает полным набором защит, включая защиту от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева. Производитель предоставляет 10-летнюю гарантию на устройство, подтверждая его долговечность и надежность. Блок питания уже доступен к покупке по стартовой цене 89,9 долларов. Специалисты отмечают, что CENTURY II особенно хорошо подойдет для тех, кто собирает или обновляет систему с новейшими компонентами. Поддержка пиковой мощности до 200% от номинала блока питания и до 300% от мощности видеокарты делает его готовым к любым нагрузкам.