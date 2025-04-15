Разработчики Forever Skies выпустили финальную версию 1.0 своей постапокалиптической survival-игры с кооперативным режимом и улучшенной графикой

Студия Far From Home официально выпустила финальную версию 1.0 своей survival-игры Forever Skies после 22 месяцев раннего доступа. Игра теперь доступна на PC через Steam и на PlayStation 5. Forever Skies представляет собой постапокалиптический survival-экшен от первого лица, где игрокам предстоит выживать на разрушенной экологической катастрофой Земле, строить и модернизировать высокотехнологичный дирижабль, а также искать лекарство от таинственного вируса.

К релизу разработчики подготовили масштабное обновление, включающее новую главу сюжета, дополнительные биомы, локации и огромных существ, с которыми лучше не сталкиваться в открытую. Также появились новые предметы, инструменты и рецепты крафта, система коллекционирования артефактов и оптимизации, включая поддержку DLSS Frame Generation. Для удобства игроков увеличили размеры стаков предметов, улучшили интерфейс и добавили автоматический крафт ингредиентов. В честь выхода из раннего доступа студия объявила о партнерских скидках — владельцы игр Soul Mask, Planet Crafter или Aloft могут получить дополнительную 10% скидку на Forever Skies. Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку во время раннего доступа и пообещали продолжить работу над игрой, выпуская новые обновления и исправления. Forever Skies предлагает как одиночный режим, так и кооператив до четырех игроков. Основной акцент сделан на исследовании разрушенного мира, строительстве и улучшении воздушного судна, а также противостоянии опасностям на поверхности планеты. С выходом версии 1.0 игра обрела законченный вид, но студия намерена и дальше развивать проект, основываясь на отзывах игроков.