Компания MSI подготовила новую материнскую плату MPOWER на чипсете B850E с поддержкой процессоров AMD AM5 и улучшенными возможностями разгона памяти

Компания MSI, похоже, готовит к выпуску новую материнскую плату из возрожденной серии MPOWER, на этот раз ориентированную на платформу AMD AM5. После успеха модели Z790MPOWER для процессоров Intel, которая появилась год назад после семилетнего перерыва, производитель решил расширить линейку. Утечки свидетельствуют, что новинка получит чипсет B850E и сохранит традиционную черно-желтую цветовую гамму, характерную для этой серии.

Издание Wccftech, первым сообщившее о возвращении MPOWER в 2023 году, теперь опубликовало несколько изображений будущей платы. На них видны массивные радиаторы с логотипами MSI и MPOWER, а также микроархитектура платы формата microATX. Как и в случае с Intel-версией, новинка получит всего два слота оперативной памяти DDR5, что, по мнению разработчиков, идеально подходит для энтузиастов разгона. Поддерживается объем до 128 ГБ и высокая частота работы памяти.

Особое внимание в новой плате уделено возможностям разгона. Источники утверждают, что MPOWER B850E сможет конкурировать с топовыми решениями для AM5 в плане настройки памяти. Освободившееся место на плате благодаря компактному форм-фактору использовали для дополнительного слота M.2. Пока MSI не раскрывает точных характеристик и даты выхода новинки, но аналитики предполагают, что компания ориентируется на бюджетный сегмент рынка оверклокинга. Если слухи подтвердятся, у энтузиастов платформы AM5 появится отличный вариант для экспериментов с памятью и процессорами Ryzen.