Компания PowerColor разработала новую модификацию флагманской видеокарты Red Devil Radeon RX 9070 XT с возможностью замены задней панели на кастомные варианты

На прошлой неделе компания PowerColor представила белую версию своей флагманской видеокарты Red Devil Radeon RX 9070 XT Limited Edition. Теперь же появилась информация о том, что производитель готовит еще одну премиальную модификацию этой модели. Речь идет о так называемой Backplate Edition, которая позволит пользователям менять заднюю панель видеокарты на различные варианты.

Издание VideoCardz сообщает, что новая версия будет основана на стандартной модели Red Devil RX 9070 XT. Пока неясно, войдут ли в комплект поставки новые варианты задних панелей или же будут использоваться уже существующие Devil Skin дизайны Intrusive и Generative, которые ранее выпускались для видеокарт серии RX 7000. Эти аксессуары до сих пор доступны для покупки — традиционный вариант можно приобрести за 17,59 долларов, а более экстравагантный органический дизайн стоит 40,69 долларов. Инсайдеры утверждают, что производство Backplate Edition уже началось, но информации о возможном выпуске белой версии с аналогичной функциональностью пока нет. Вероятно, PowerColor сначала представит классический черно-красный вариант, а затем будет оценивать интерес аудитории к этой концепции.

Подобная система сменных задних панелей не нова для линейки Red Devil — владельцы предыдущих поколений этих видеокарт уже знакомы с технологией Devil Skin.