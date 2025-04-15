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ddr22
ASUS представила видеокарту GeForce RTX 5060 Ti в стиле Hatsune Miku
Китайское подразделение ASUS анонсировало эксклюзивную версию видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с дизайном в стиле виртуальной певицы Hatsune Miku

На прошлой неделе китайское подразделение ASUS начало анонсировать новую коллекцию продуктов ROG и TUF Gaming, созданную в сотрудничестве с Crypton Future Media — компанией, стоящей за виртуальной певицей Hatsune Miku. Среди множества представленных товаров внимательные наблюдатели заметили специальную версию видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти, выполненную в уникальном дизайне.
Первоначально компания демонстрировала в основном периферийные устройства, но вскоре представила и готовую систему в стиле Hatsune Miku. Видеокарта, попавшая в кадр во время презентации, привлекла особое внимание. Генеральный менеджер ASUS China Тони Ву показал белую модель с тремя вентиляторами, которая, судя по всему, является той самой RTX 5060 Ti O8G. Хотя точное название модели не было озвучено, ожидается, что NVIDIA и партнеры официально представят новинку уже на этой неделе.  

Карта отличается не только белым цветом, но и уникальным дизайном с иллюстрациями Hatsune Miku на задней панели. Карта оснащена 8-контактным разъемом питания, что указывает на ориентированность модели на бюджетный сегмент. Тенденция украшать видеокарты изображениями аниме-персонажей набирает популярность — недавно подобный дизайн представила и компания ZOTAC.  Презентация всей линейки продуктов Hatsune Miku состоялась 12 апреля в Чанше. Многие товары из коллекции уже поступили в продажу через JD.com, однако информация о цене и доступности видеокарты пока не раскрывается.

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#asus
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