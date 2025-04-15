Компания Doogee представила доступный 11-дюймовый планшет U11 Pro с 256 ГБ встроенной памяти, Android 15 и аккумулятором на 8580 мАч

Компания Doogee анонсировала новый бюджетный планшет U11 Pro с 11-дюймовым экраном и неожиданно большим объемом памяти для своего ценового сегмента. Устройство толщиной всего 7,9 мм и весом 537 грамм получило современный дизайн с плоской рамкой и круглым модулем камеры. Однако рамки вокруг экрана остались достаточно широкими, хоть и одинаковыми со всех сторон.

Главной особенностью планшета стал 11-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 90 Гц. Однако разрешение экрана оставляет желать лучшего — всего 1280×800 пикселей, что дает низкую плотность пикселей 132 PPI. Яркость тоже не впечатляет — максимум 350 нит, что может создать проблемы при использовании на улице в солнечный день. Внутри устройства установлен устаревший процессор Unisoc Tiger T7200 2019 года выпуска, который вряд ли сможет обеспечить высокую производительность. Несмотря на слабый процессор, Doogee оснастила U11 Pro 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью microSD. Емкость аккумулятора составляет 8580 мАч, но поддерживается только медленная 10-ваттная зарядка через USB-C. Камеры представлены 5 МП фронтальной и 13 МП основной, способной записывать видео в 1080p при 60 кадрах в секунду.

Интересно, что планшет сразу поставляется с Android 15, но производитель не уточняет, будет ли устройство получать крупные обновления системы в будущем. На данный момент U11 Pro уже доступен на Amazon за 199,99 долларов, причем покупатели могут активировать купон на 70 долларов, что делает это устройство еще более доступным.