Компания Casio анонсировала две ограниченные версии часов G-Shock GA-B2100, созданные в сотрудничестве с аниме-сериалом Haikyu!! и посвященные его 10-летнему юбилею

Casio готовит к выпуску две новые коллаборационные модели часов линейки G-Shock GA-B2100, созданные в сотрудничестве с популярным аниме-сериалом Haikyu!!. Эти ограниченные версии посвящены 10-летнему юбилею аниме и представляют собой стилизованные под команды Карасуно и Некома часы с характерными цветовыми решениями и тематическими элементами дизайна.

Модель, вдохновленная командой Карасуно, выполнена в темно-синих и оранжевых тонах, повторяющих цвета командной формы. На ремешке часов можно заметить номер 10 — игровой номер главного героя Хинаты, а также иероглиф "летать". Версия Некома использует красно-черную гамму с номером 5, принадлежащим персонажу Кенме, и иероглифом "связывать" на корпусе. Особого внимания заслуживает ремешок с клетчатым узором, напоминающим кошачью шерсть — отсылка к прозвищу команды "Коты".

С технической точки зрения новинки не отличаются от стандартных моделей GA-B2100: они оснащены технологией Tough Solar для подзарядки от солнечного света, поддерживают Bluetooth и мировое время. Основной акцент сделан именно на дизайне и тематическом оформлении. Вместе с часами Casio планирует выпустить сопутствующие товары, включая специальные ремешки, упаковку и вкладыши с персонажами аниме.

Точная дата выхода и стоимость часов пока не объявлены, но учитывая опыт предыдущих коллабораций Casio с такими франшизами, как Dragon Ball и One Piece, можно ожидать, что эти модели будут выпущены ограниченным тиражом и быстро разойдутся среди поклонников. Обычно подобные коллекционные часы появляются в продаже в течение нескольких месяцев после анонса, поэтому фанатам Haikyu!! стоит следить за новостями от Casio.