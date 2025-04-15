На сайте Lenovo в Малайзии появились данные о ThinkPad P14s Gen 6 с 12-ядерным AMD Ryzen AI 9 HX Pro 370 и поддержкой до 96 ГБ оперативной памяти

Компания Lenovo готовится к выпуску новой линейки ноутбуков ThinkPad P серии на 2025 год. Первые подробности о модели ThinkPad P14s Gen 6 AMD появились на сайте Lenovo в Малайзии, куда страница продукта попала преждевременно. Главной особенностью этого ноутбука станет использование 12-ядерного процессора AMD Ryzen AI 9 HX Pro 370 из линейки Strix Point.

До этого момента все анонсированные Lenovo ThinkPad 2025 года с процессорами AMD ограничивались восьмиядерными версиями. Хотя Zen5 более энергоэффективен по сравнению с Zen4, прирост производительности на восьмиядерных версиях оказался незначительным. Ситуация должна измениться с выходом 12-ядерных процессоров, таких как Ryzen AI 9 365, Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 HX 375, которые обещают куда более впечатляющие показатели.

ThinkPad P14s Gen 6 AMD будет основан на дизайне ThinkPad T14 Gen 5 и Gen 6 AMD. Согласно данным с малайзийского сайта Lenovo, новинка получит не только мощный процессор, но и поддержку до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Правда, такой объем будет доступен только для версий с процессорами Krackan Point (Ryzen AI 5 Pro 340 и Ryzen AI 7 Pro 350), тогда как модели на Strix Point, вероятно, будут ограничены 64 ГБ распаянной памяти.

Точная дата выхода ThinkPad P14s Gen 6 AMD пока не называется. Учитывая, что ThinkPad T14 Gen 6 AMD ожидается не раньше мая-июня 2025 года, его рабочую версию вряд ли стоит ждать раньше этого срока.