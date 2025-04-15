Разработчики из Bungie заявили, что их новый шутер Marathon выйдет по сниженной цене, но точную стоимость пока не назвали

Недавно Bungie представила геймплей своего нового командного экстракшн-шутера Marathon и объявила дату выхода — сентябрь 2025 года. Однако вопрос о стоимости игры оставался открытым. Теперь же студия дала некоторые пояснения на этот счет. В интервью GameSpot представители Bungie подтвердили, что Marathon будет «премиальным» релизом, но не по полной AAA-цене в 70 долларов.



Хотя точная стоимость не была названа, все указывает на то, что игра выйдет по цене около 40 долларов — именно столько стоила недавно провалившаяся Concord от Sony. Впрочем, аналитики не исключают, что окончательная цена может оказаться еще ниже, особенно с учетом печального опыта Concord. Однако между этими проектами есть существенная разница — в отличие от абсолютно новой франшизы Concord, Marathon является перезапуском культовой серии 90-х, что гарантирует ей определенную аудиторию поклонников.

Эксперты отмечают, что у Marathon есть несколько преимуществ перед Concord. Во-первых, это наследие Bungie — студии, создавшей Halo и Destiny. Во-вторых, у игры уже есть встроенная фан-база, интересующаяся возрождением классической франшизы. Кроме того, определенный процент игроков купит Marathon просто потому, что это новая игра от любимой студии. Все это снижает риски повторения сценария Concord, который провалился несмотря на агрессивный маркетинг Sony.

Интересно, что Bungie сознательно избегает позиционировать Marathon как free-to-play проект, хотя многие современные шутеры выбирают именно эту модель. Судя по всему, студия хочет сохранить баланс между доступностью и качеством контента. Окончательное решение о цене, вероятно, будет принято ближе к релизу с учетом рыночной ситуации и реакции комьюнити на анонс.