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ddr22
Мод Ultra Plus Graphics улучшил графику в STALKER 2 без значительной потери производительности
Модификация Ultra Plus Graphics вывела графику STALKER 2 на новый уровень, сохранив при этом приемлемую производительность

Недавно появившийся мод Ultra Plus Graphics для STALKER 2 продемонстрировал впечатляющие результаты по улучшению графики без катастрофического падения производительности. Как показало сравнение, опубликованное на YouTube-канале MxBenchmarkPC, модификация вносит существенные изменения в визуальную составляющую игры. Среди ключевых улучшений - доработанная система глобального освещения Lumen GI, улучшенные отражения и затенение, увеличенная дистанция прорисовки для непрямого освещения, а также более качественные тени и растительность.  
Несмотря на значительные графические улучшения, мод не приводит к резкому падению частоты кадров. В демонстрационном ролике игра сохраняет стабильные 50-60 кадров в секунду в разрешении 4K с активированным DLSS в режиме Quality на видеокарте RTX 5080, причем без использования технологии Frame Generation. Это довольно впечатляющий результат, учитывая масштаб визуальных изменений, внесенных модификацией.

STALKER 2, вышедшая в конце прошлого года на PC и консолях Xbox после нескольких переносов, уже получила признание как достойное продолжение культовой серии. Появление таких модов, как Ultra Plus Graphics, только расширяет возможности игроков по настройке визуального опыта под свои предпочтения и hardware.  

Разработчики мода смогли добиться столь впечатляющих результатов благодаря грамотной оптимизации изменений. Вместо бездумного увеличения нагрузочных параметров, они сосредоточились на точечных улучшениях ключевых аспектов графики. Это позволило сохранить баланс между визуальной составляющей и производительностью. 

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#stalker 2
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Так и 5090 не тянет в нагруженном с pahtracing 4К - разница становится минимальной, а ведь я еще пару-тройку кадров вырву разгоном до 600Вт, а 5090 - нет. Ну и 2-3 года - это вполне себе неплохо.
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