Новые кадры Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 подтвердили превосходство портативной консоли над Steam Deck в графике и плавности игры

В сети появились новые кадры игры Cyberpunk 2077, демонстрирующие её работу на портативной консоли Nintendo Switch 2. Видео было опубликовано на YouTube-канале Deck Wizard и показывает версию игры в режиме Performance Mode с целевым показателем в 40 кадров в секунду. Хотя в некоторых сценах заметны просадки частоты кадров, которые, вероятно, будут исправлены в финальной версии, в целом игра выглядит и работает на удивление хорошо. Особенно впечатляет качество изображения, которое, судя по всему, превосходит то, что можно получить на Steam Deck.

Издание отмечает, что на Nintendo Switch 2 игра выйдет в виде Ultimate Edition, включающей как основную игру, так и дополнение Phantom Liberty. Примечательно, что розничная версия игры будет поставляться на картридже объёмом 64 ГБ, что позволит играть без необходимости дополнительных загрузок. Это выгодно отличает Switch 2-версию от многих других современных игр, которые требуют установки дополнительного контента даже при наличии физического носителя.

Сравнение со Steam Deck выглядит особенно интересным, учитывая, что Valve портативное устройство позиционировалось как платформа для игр уровня AAA. Однако, судя по представленным кадрам, Nintendo Switch 2 действительно способен обеспечить более стабильную производительность и лучшее качество изображения в портативном режиме.