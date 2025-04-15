Процессоры AMD Ryzen Medusa с архитектурой Zen 6 получат два контроллера памяти и новую конфигурацию DDR5, что потребует изменений в разводке материнских плат

По данным китайских форумов, которые приводит Uniko's Hardware, будущие процессоры AMD Ryzen под кодовым названием Medusa, основанные на архитектуре Zen 6, могут получить значительные изменения в работе с оперативной памятью. Речь идет о возможном появлении двух интегрированных контроллеров памяти (IMC), что повлечет за собой смену предпочтительной конфигурации модулей DDR5.

В текущих процессорах для платформы AM5 используется ориентация на слоты A0 и B0, которые задействуются при старте системы. Однако в Zen 6, согласно слухам, приоритетными станут слоты A1 и B1, что может создать проблемы совместимости с некоторыми существующими материнскими платами. Особенно это касается компактных решений форматов Mini-ITX и microATX, где обычно установлено только два слота DIMM. При этом отмечается, что AMD может добавить поддержку старых конфигураций (A0/B0), но их производительность окажется ниже.

Также уточняется, что один из контроллеров в Zen 6 будет поддерживать только один модуль на канал (1DPC), что ограничит максимальный объем памяти в определенных сценариях. Пока неясно, будут ли оба контроллера расположены в одном кристалле или разнесены по разным участкам чипа. Некоторые платы, такие как MSI MPOWER, уже якобы адаптированы под новые требования, но окончательные выводы можно будет сделать только после официального анонса.