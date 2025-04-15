Оверклокер Seby побил мировой рекорд частоты DDR5 памяти с помощью G.SKILL Trident Z5 (на базе SK hynix) и материнской платы ASUS ROG Maximus Z890 Apex

Компания G.SKILL, производитель оперативной памяти, совместно с ASUS объявила о новом мировом рекорде в разгоне DDR5. Опытный оверклокер Seby добился невероятной частоты DDR5-12772, используя модуль памяти G.SKILL Trident Z5 на базе чипов SK hynix. Тестирование проводилось на материнской плате ASUS ROG Maximus Z890 Apex и процессоре Intel Core Ultra 9 285K с экстремальным охлаждением жидким азотом.

Это достижение стало очередным шагом в череде рекордов, установленных памятью G.SKILL Trident Z5. В этот раз результат был получен с одним модулем из модели F5-8000J3848F24GX2-TZ5K, что подтвердило выдающиеся возможности разгона как самой памяти, так и платформы ASUS в сочетании с процессором Intel.

Рекорд был официально зафиксирован и проверен авторитетными ресурсами HWBOT и CPU-Z, где можно ознакомиться с деталями тестирования.

Seby, чемпион G.SKILL OC World Cup 2023, уже не первый раз демонстрирует своё мастерство в экстремальном оверклокинге. Несмотря на относительно недавний дебют на международной арене, он быстро зарекомендовал себя как один из сильнейших специалистов в этой области, регулярно занимая высокие места в рейтингах HWBOT.

Представитель G.SKILL Фрэнк Хунг отметил, что компания гордится этим достижением, которое стало результатом непрерывной работы над улучшением производительности памяти и тесного сотрудничества с Intel и ASUS. Этот рекорд ещё раз подтверждает лидерство G.SKILL в сегменте скоростной памяти и открывает новые горизонты для энтузиастов разгона.