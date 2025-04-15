OnePlus 13 получил тестовую сборку Android 16 с гибкими настройками ограничения заряда.

В сети появилась информация о тестовой сборке Android 16 для OnePlus 13. Согласно данным из неофициального Telegram-канала OnePlus System Apps, новая версия OxygenOS получит усовершенствованную функцию ограничения заряда батареи. В отличие от стандартного варианта с фиксированным лимитом в 80%, пользователям предложат гибкие настройки с возможностью выбора между 85%, 90%, 95% или 100% заряда.

Это нововведение особенно актуально для OnePlus 13, учитывая его поддержку быстрой зарядки SuperVOOC мощностью до 100 Вт. При такой скорости пополнения энергии сложнее контролировать процесс вручную, поэтому автоматическое ограничение заряда поможет продлить срок службы аккумулятора. Аналогичные функции уже присутствуют в смартфонах Samsung Galaxy S25 Ultra, но OnePlus предлагает более гибкую реализацию.

Стоит отметить, что официальный список изменений в Android 16 Beta 2 пока не содержит упоминаний об этом нововведении. Компания предупреждает, что тестовая сборка крайне нестабильна — например, возможны самопроизвольные перезагрузки при использовании Bluetooth-гарнитуры. Поэтому устанавливать ее рекомендуется только энтузиастам, интересующимся разработкой ОС.



