В iPadOS 19 появится серьезный апдейт интерфейса приближающий систему к macOS.

По данным последних утечек, Apple планирует кардинально изменить iPadOS 19, сделав систему визуально и функционально ближе к macOS. Источником информации стал Марк Гурман из Bloomberg, чьи инсайды обычно оказываются достоверными.

Основной акцент в iPadOS 19 будет сделан на улучшении продуктивности. Компания наконец-то серьезно переработает многозадачность и управление окнами приложений, что должно превратить iPad в более универсальное устройство. Хотя Apple постепенно добавляла поддержку клавиатур, мышей и внешних накопителей в предыдущих версиях, этих изменений было недостаточно для полноценной замены ноутбука.

Эксперты отмечают, что такой шаг был неизбежен. Мощные процессоры вроде M-серии позволяют iPad легко справляться с задачами на уровне десктопных систем, но ограниченная ОС не давала раскрыть этот потенциал. Однако остается вопрос - не приведет ли слишком сильное сближение iPadOS и macOS к тому, что пользователи перестанут покупать оба типа устройств, выбрав что-то одно.

Конкретные детали изменений пока неизвестны. Вероятно, Apple представит их на предстоящей конференции WWDC 2025, которая стартует 9 июня. Аналитики предполагают, что компания может внедрить более гибкую систему работы с окнами, улучшенную файловую систему и расширенные возможности для профессиональных приложений.