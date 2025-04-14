Компания PNY выпустила профессиональные microSD-карты PRO Elite High Endurance для систем видеонаблюдения с повышенной износостойкостью

PNY анонсировала новую линейку microSD-карт PRO Elite High Endurance, специально разработанных для систем видеонаблюдения. Эти карты созданы для работы в экстремальных условиях эксплуатации, когда требуется непрерывная запись видео в течение длительного времени. В отличие от обычных карт памяти, которые быстро изнашиваются при постоянной перезаписи данных, новинки от PNY обладают повышенной устойчивостью к износу.

Карты соответствуют стандартам Class 10, U3 и V30, обеспечивая скорость чтения до 100 МБ/с и записи до 90 МБ/с. Таких показателей достаточно для комфортной работы с видео в форматах 2K и 4K. Производитель заявляет, что карты способны выдержать более 137 600 часов записи Full HD-видео (1920×1080) при битрейте 26 Мбит/с, что эквивалентно 15 годам непрерывной работы.





Особое внимание уделено защите от внешних воздействий — карты устойчивы к ударам, вибрации и воздействию воды. Это делает их идеальным решением для использования в автомобильных регистраторах, камерах видеонаблюдения и экшн-камерах.





Стартовая цена на 512 ГБ версию составляет 62,99 доллара. В ближайшее время карты появятся в продаже на официальном сайте PNY и в фирменном магазине компании на Amazon.





Эксперты отмечают, что подобные специализированные решения становятся все более востребованными на рынке. С ростом популярности систем видеонаблюдения и автомобильных регистраторов потребность в надежных носителях информации значительно возросла. Новые карты PNY предлагают оптимальное сочетание цены, надежности и производительности для профессионального использования.