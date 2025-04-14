Эксперты оценили бюджетный смартфон Motorola Moto G15 как лучший выбор для новичков

Специалисты провели тестирование нового смартфона Motorola Moto G15 и остались довольны результатом. Устройство, доступное менее чем за 150 долларов, впечатлило своим стильным дизайном и функциональностью. Особенное внимание привлекли корпус с задней панелью из искусственной кожи высокого качества и ёмкий аккумулятор на 5200 мАч, обеспечивающий работу смартфона почти 17 часов.

Среди других преимуществ отметили наличие ультраширокоугольной камеры, что редкость для данного ценового сегмента, а также низкую тепловую нагрузку даже при длительной работе. Смартфон оснащён NFC для бесконтактных платежей и защищён от брызг воды по стандарту IP54. К недостаткам отнесли относительно медленный накопитель eMMC и ограниченный объём оперативной памяти в 4 ГБ.





В ходе тестирования специалисты высоко оценили точность определения местоположения устройства и скорость передачи данных через WiFi 5. Отдельно отметили экологичность смартфона: низкий углеродный след и отсутствие пластика в упаковке. Несмотря на некоторые компромиссы в частоте обновления дисплея и скорости хранения данных, Moto G15 показал себя как отличный выбор для новичков благодаря хорошему балансу цены и качества.