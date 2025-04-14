Galaxy Z Fold7 с Snapdragon 8 Elite превзошел Oppo Find N5 в первых бенчмарках перед грядущим анонсом

В сети появились первые тесты производительности будущего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold7. Устройство с кодовым именем SM-F966U было замечено в базе данных Geekbench, где продемонстрировало впечатляющие результаты. Согласно данным теста, новинка работает на полной 8-ядерной версии процессора Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,47 ГГц на двух основных ядрах.

Результат OpenCL составил 18 143 балла, что на 2,6% выше, чем у конкурента Oppo Find N5. При этом разрыв с предыдущим поколением Galaxy Z Fold6 оказался еще более существенным — 27,9% в пользу новой модели. Тесты также подтвердили наличие 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную Android 16, что станет новшеством для складных устройств Samsung.

Ожидается, что Galaxy Z Fold7 унаследует некоторые особенности специальной версии Galaxy Z Fold Special Edition, включая увеличенные дисплеи, менее заметный сгиб внутреннего экрана и основную камеру на 200 МП. Samsung традиционно представляет новые складные смартфоны в августе, и в этом году линейка может пополниться сразу четырьмя моделями: Z Flip7, Z Fold7, Z Flip FE и первым трифолдом Galaxy G Fold.