Новые тесты показали преимущество Vivo X200 Ultra перед iPhone 16 Pro Max в съемке таймлапсов после официального анонса характеристик

Компания Vivo продолжает раскрывать детали о предстоящем флагмане X200 Ultra, релиз которого запланирован на 21 апреля. Несмотря на то, что до презентации остается больше недели, производитель уже поделился ключевыми характеристиками устройства, которые обещают существенное превосходство над предыдущей моделью X100 Ultra.

Главным обновлением стал процессор Snapdragon 8 Elite, который, по заявлениям Vivo, на 30% мощнее Snapdragon 8 Gen 3 в X100 Ultra. При этом корпус нового флагмана стал тоньше на 0,51 мм (8,69 мм против 9,2 мм), а емкость батареи увеличилась с 5500 до 6000 мАч. Устройство получило поддержку быстрой зарядки 90 Вт по проводу и 40 Вт беспроводной, что также лучше показателей предшественника.

Особое внимание Vivo уделила камерам. Исполнительный директор компании Хан Бо Сяо продемонстрировал специальный режим съемки таймлапсов, в котором X200 Ultra, по его словам, превосходит iPhone 16 Pro Max. Флагман оснащен 2K OLED-экраном с защитным стеклом Armor и фирменной настройкой от Zeiss.

Эти характеристики ставят X200 Ultra в один ряд с другими топовыми смартфонами 2024 года, такими как Find X8 Ultra, Xiaomi 15 Ultra и Galaxy S25 Ultra. Однако эксперты советуют дождаться независимых тестов, прежде чем делать окончательные выводы о преимуществах новой камеры Vivo.

Презентация X200 Ultra состоится вместе с другими новинками, включая планшет Pad5 Pro и смартфон X200s. Если заявления Vivo подтвердятся, новый флагман может стать одним из самых интересных предложений года в премиальном сегменте, особенно для любителей мобильной фотографии. Пока же остается ждать официальных тестов и сравнений после релиза устройства.