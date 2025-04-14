В сети появились подробные характеристики нового смартфона Honor Power с рекордной батареей 8000 мАЧ и поддержкой спутниковой связи

Компания Honor продолжает интриговать поклонников перед анонсом нового смартфона Power, запланированным на 15 апреля. Пока официальные данные ограничиваются лишь громкими маркетинговыми заявлениями о "невероятных" характеристиках устройства. Однако известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробными спецификациями гаджета, которые выглядят действительно впечатляющими.

Основной особенностью Honor Power станет огромная батарея емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Это должно обеспечить рекордное время автономной работы. Устройство получит 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, но без переменной частоты обновления. В качестве процессора выбран Snapdragon 7 Gen 3 — не самый мощный чипсет на рынке, но достаточно энергоэффективный.

Особый интерес вызывает встроенный чип связи C1+, который добавит смартфону поддержку спутниковых сообщений и продвинутых сервисов геолокации. Камера будет представлена двойной или тройной модулем, хотя точные характеристики пока неизвестны.





Пока неясно, будет ли Honor Power доступен за пределами Китая. Компания традиционно фокусируется на азиатском рынке, но столь необычная спецификация может привлечь внимание и международной аудитории. Осталось дождаться официального анонса, чтобы оценить, насколько реальные характеристики соответствуют заявленным "невероятным" возможностям.





Судя по всему, Honor делает ставку на автономность и надежность связи, а не на топовую производительность. Такой подход может найти отклик у определенной категории пользователей, особенно среди путешественников и тех, кто часто оказывается вдали от цивилизации. Впрочем, окончательные выводы можно будет сделать только после тестирования реального устройства.