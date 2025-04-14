Все видеокарты ZOTAC RTX 5060 Ti будут оснащаться традиционным 8-контактным разъемом питания, что подтвердили утечки характеристик и фотографий

Компания ZOTAC решила использовать традиционные 8-контактные разъемы питания для своих видеокарт GeForce RTX 5060 Ti, что подтвердили недавние утечки. Это касается всех шести моделей — трех вариантов с 8 ГБ памяти и трех с 16 ГБ, включая флагманскую версию AMP. Такой подход отличается от решений для топовых видеокарт серии 50-х, где применяются проблемные 12-контактные разъемы.

Эксперты отмечают, что 8-контактный разъем идеально подходит для видеокарт с энергопотреблением около 180 Вт, каковой и является RTX 5060 Ti. В отличие от 12-контактных аналогов, которые иногда перегреваются и плавятся на флагманских моделях, 8-контактная версия имеет более надежную конструкцию. Она автоматически отключает питание при неправильном подключении и равномерно распределяет нагрузку между всеми проводами.

Согласно техническим характеристикам, даже разогнанная версия Twin Edge OC с частотой 2602 МГц не превысит лимит мощности в 225 Вт, который обеспечивает комбинация 8-контактного разъема (до 150 Вт) и слота PCI-E x16 (до 75 Вт). Это оставляет достаточный запас для оверклокинга. Интересно, что предшественник — RTX 4060 — был еще более энергоэффективным при том же типе подключения.





Пока неизвестно, последуют ли другие производители примеру ZOTAC. Теоретически некоторые вендоры могут оснастить свои модели двумя 8-контактными разъемами для более агрессивного разгона, но в этом нет реальной необходимости. Главное, чтобы никто не стал использовать проблемные 12-контактные разъемы для столь нетребовательных к питанию видеокарт.





Это решение ZOTAC выглядит разумным, особенно на фоне многочисленных жалоб пользователей на перегрев новых 12-контактных разъемов в топовых видеокартах. Для RTX 5060 Ti традиционный 8-контактный вариант — это гарантия надежности и отсутствия потенциальных проблем с перегревом. Потребители могут быть спокойны за безопасность таких видеокарт при длительной эксплуатации.