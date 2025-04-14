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ddr22
Intel начал терять позиции на китайском рынке процессоров в пользу AMD
На китайском рынке процессоров доля AMD выросла до 50%, тогда как Intel столкнулся с рекордным падением продаж из-за проблем с производительностью и стабильностью своих чипов

В последнее время ситуация на китайском рынке процессоров существенно изменилась. Если раньше Intel безраздельно доминировал в этом регионе, то теперь компания стремительно теряет позиции. Согласно данным от Board Channels Forums, доля AMD в потребительском сегменте Китая достигла 50%, что стало рекордным показателем для компании.  

Основной причиной такого перераспределения рынка стали проблемы Intel с последними поколениями процессоров. Линейка Core Ultra 200S (Arrow Lake) не оправдала ожиданий — тесты показали, что реальная производительность оказалась значительно ниже заявленной. Несмотря на выпуск обновлений микрокода, Intel не удалось восстановить доверие потребителей. Кроме того, серия Raptor Lake Refresh столкнулась с массовыми проблемами стабильности, что вынудило компанию принимать тысячи чипов по гарантии.  

Эти технические проблемы создали настоящую панику среди китайских потребителей, которые стали массово переходить на процессоры AMD. Аналитики отмечают, что процессоры AMD сейчас выглядят гораздо более привлекательными по соотношению цены и производительности. Особенно показательно, что даже продажи материнских плат для Intel в Китае начали снижаться.  Это похоже на системный кризис позиций компании в регионе.  

Ситуация усугубляется тем, что Китай всегда был ключевым рынком для Intel. Потеря таких позиций в стратегически важном регионе может иметь долгосрочные последствия для компании. Пока неясно, сможет ли Intel исправить положение с выходом новых поколений процессоров или же текущий тренд продолжится, окончательно закрепив лидерство AMD на китайском рынке.  

Эксперты отмечают, что это первый случай в истории, когда AMD смогла достичь такой значительной доли рынка в Китае. Если тенденция сохранится, это может привести к глобальному перераспределению сил на рынке процессоров. Пока же Intel предстоит не только решать технические проблемы, но и восстанавливать подорванное доверие потребителей, что в текущих условиях выглядит крайне сложной задачей.

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#intel
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